特朗普晤澤連斯基 稱迅速解俄烏危機

華夥多國組「和平之友」 提原則停火訴求 美國共和黨總統候選人特朗普上周五在紐約，與烏克蘭總統澤連斯基會晤。特朗普指將與烏克蘭和俄羅斯合作，結束兩國戰爭。中國外交部昨公布，與巴西、南非等「全球南方」國家共同發起成立烏克蘭危機「和平之友」小組，上周五在紐約聯合國總部召開部長級會議。

特朗普形容自己與澤連斯基關係融洽，但亦與俄羅斯總統普京保持良好關係，重申如果自己當選總統，將很快解決俄烏戰爭。澤連斯基則形容會面很有意義，他向特朗普提出了烏克蘭勝利計劃，詳細闡述烏克蘭局勢，以及戰爭對烏克蘭人民造成的後果，雙方均認為俄烏戰爭必須停止。數名特勤局狙擊手在會面地點特朗普大樓附近的大廈戒備，反映特朗普的保安安排明顯升級。

推烏勝利計劃詳述局勢 特朗普在與澤連斯基會面前曾批評對方，並質疑烏克蘭能否贏得戰爭。澤連斯基則利用此次訪美之行宣傳他的計劃。一名美國官員稱，計劃依然有關增加武器需求和解除對使用遠程導彈的限制，而前提是俄羅斯最終在戰爭中失敗，有部分美國官員認為目標不切實際。

中共中央政治局委員兼外長王毅表示，在和平與戰爭之間要堅定選擇和平，推動局勢緩和是當務之急，中方願同巴西一道再次呼籲遵守衝突降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，尤其不得使用大規模殺傷力武器，不得攻擊核電站等設施。國際社會要堅定站在和平一邊，為和平積累條件，為和平爭取希望。

華冀俄烏考慮重啟和談 王毅續指，俄烏是搬不走的鄰居，和睦相處是各方共同期盼，也是唯一正確選擇，要尊重各國主權獨立和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，重視各國合理安全關切，保障各民族正當生存空間。衝突再大、矛盾再深，最終都要回歸到對話談判軌道，烏克蘭危機全面升級之初，俄烏雙方曾接近達成協定，卻無果而終，其中原因應予反思。他期待當事方考慮適時重啟和談，在對話中相向而行，在談判中求同存異，公平討論所有和平方案，推動構建新的安全架構。本報綜合報道