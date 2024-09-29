石破茂倡建亞洲版北約 冀在美設自衞隊基地

新日揆擬推動修改《日美地位協定》 日本自民黨新總裁石破茂將接任首相，他上周五晚召開記者會交代未來施政方向，提到會與外務省、防衞省討論推動修改《日美地位協定》，希望在美國設置自衞隊的訓練基地，以及建立亞洲版北約。

石破茂表示，他出任防衞廳長官和防衞大臣時便提出需要修改《日美地位協定》，而自衞隊在美國設置基地對強化美日同盟極其有效。對於建立亞洲版北約構想，他強調在美國力量相對下滑的情況下，應把日美、美韓、美菲等多個同盟有效結合，等同是日美印澳「四方安全對話」（Quad）機制的延伸，構建地區集體安全保障機制。石破茂上周向美國智庫哈德遜研究所提交文件指，亞洲欠缺類似北約的集體自衞體系，由於沒有共同防衞的義務，意味戰爭很容易爆發，建立亞洲版北約有助於遏制中國。對於亞洲版北約的構想，美國助理國務卿康達曾指想法過於草率。

或任用小泉進次郎 石破茂已開始探討黨高層和政府閣僚人事安排，他考慮任命在黨總裁選舉落敗的前環境大臣小泉進次郎，為自民黨選舉對策委員長。小泉在總裁選舉第一輪投票中位列第三，無緣總裁寶座，他在第二輪投票中選擇支持石破茂，而非另一位候選人高市早苗。另外，石破茂還可能任用其陣營核心人物前防衞大臣岩屋毅、財務副大臣赤澤亮正、前國土交通副大臣青木一彥等人，並安排總務會長森山裕繼續留在黨領導層。石破茂有意盡快解散眾議院提前大選，估計石破茂可能在10月下旬解散眾議院，11月10日大選。

日本公明黨昨日舉行黨大會，正式確認幹事長石井啟一出任新黨魁，實現15年來新舊黨魁首次交替。66歲的石井已10次當選國會眾議員，曾任公明黨政務調查會長及國土交通大臣。由2020年9月起，他出任公明黨幹事長。石井周一將與石破茂達成協議，與自民黨組成聯合政府。本報綜合報道

小泉進次郎