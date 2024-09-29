以總理疑設局訪美 納斯魯拉失防備

內塔尼亞胡

【本報綜合報道】以軍上周五晚對黎巴嫩首都貝魯特發動2006年以黎戰爭以來最大規模空襲，斬首真主黨領袖納斯魯拉。英媒指，以色列總理內塔尼亞胡前往美國紐約出席聯合國大會其實是詭計，想令納斯魯拉掉以輕心，以為自己暫時安全。

以色列官員透露，內塔尼亞胡訪美目的是欺騙納斯魯拉，令他覺得內塔尼亞胡不在以色列，所以自己安全。內塔尼亞胡於聯合國大會發表講話後3小時，便與身處特拉維夫的以色列國防部長加蘭特視像通話，批准以軍轟炸貝魯特，士兵隨即就位執行任務。行動結束後，內塔尼亞胡指敵人以為以色列是蜘蛛網，但以色列擁有鋼鐵般意志和力量，正在為生存而戰。以色列人在需要時會出擊，不只今天，之後都會繼續，希望延續以色列的永恒，致力於取勝。

內塔尼亞胡聯大發言被噓 內塔尼亞胡在聯合國大會上台後，多國代表離開。當他發言時，現場響起一片噓聲。內塔尼亞胡之後談及中東局勢，指以色列將繼續打擊黎巴嫩真主黨，直到所有目標實現。在加薩戰事方面，他稱如果哈馬斯投降、放下武器及釋放人質，戰爭就可以結束。內塔尼亞胡呼籲聯合國安理會重新對伊朗實施制裁，以確保伊朗不獲得核武，並揚言以色列將盡其所能確保伊朗不獲得核武。