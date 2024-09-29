以色列眼中釘 納斯魯拉行蹤隱蔽

【本報綜合報道】黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉死於以軍斬首行動，他從真主黨創建開始就把以色列視為頭號敵人，以色列亦視對方為眼中釘。為了自身安全，納斯魯拉行蹤飄忽不定，只有極少數親信才知他的確切去向。

納斯魯拉1960年出生在貝魯特郊區的一個回教什葉派家庭，他的名字阿拉伯語意思是「真主的勝利」。他的父親開小雜貨店，他經常去幫忙。他對做生意沒有興趣，沉迷宗教，16歲時鄰村一位教士推薦他去伊拉克南部城市納傑夫求學，師從神學院教士穆薩維，僅花兩年便完成需時5年的課程。

其長子及創黨人死於以軍 1978年夏天，納斯魯拉回到黎巴嫩，翌年加入代表什葉派的政治團體「阿邁勒運動」，成為貝卡地區領導人。至1982年，黎巴嫩內戰進入第7年，以色列大舉入侵，近60萬名什葉派難民湧入首都貝魯特南郊，當年納斯魯拉在伊朗最高精神領袖霍梅尼支持下，與穆薩維創建真主黨。穆薩維是真主黨首任領袖，納斯魯拉則是他的最密切助手。1992年2月16日，穆薩維在黎巴嫩南部死於以軍空襲，納斯魯拉獲推舉領導真主黨。

納斯魯拉與妻子法蒂瑪育有4個兒子、一個女兒，長子巴赫迪於1997年與以軍交戰中身亡，終年18歲。以色列過往亦多次想擊殺納斯魯拉，曾演習「定點清除」他。他有多處辦公地點和住所，不會長時間停留在一個地方，出門會乘坐行駛速度極快的防彈車，以免成為以軍攻擊目標。