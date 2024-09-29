伊朗召開國安會議 哈梅內伊轉移身處地

【本報綜合報道】黎巴嫩真主黨中央總部上周五晚受到空襲後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊在官邸隨即緊急召開最高國家安全委員會會議，商討事態。英媒昨日引述消息指，哈梅內伊已轉移到國內的安全地點，並提升保安級別。

伊朗斥以打開地獄之門 哈梅內伊昨日在納斯魯拉身亡後首度開腔，稱以色列力量太小，無法對真主黨造成重大傷害，中東所有抵抗力量都會與真主黨並肩作戰並支持它，誓言以色列將為斬首行動感到後悔。

伊朗最高國家安全委員會秘書阿齊濟（Ibrahim Aziz）直指，以色列打開了地獄之門，由伊朗支持的「抵抗軸心」會史無前例更好地協調和武裝，會在適當時候以力量反擊。最高精神領袖顧問拉里加尼（Ali Larijani）批評暗殺「抵抗軸心」領導人不會解決以色列的問題，會有其他人頂上，以色列正越過伊朗的紅線，局勢正在變得嚴重。美國總統拜登已經聽取國家安全團隊的匯報，定期接收中東局勢發展的更新。他下令國防部評估情況，必要時調整美軍在中東的態勢。

美稱無事先收以通知 美國國務卿布林肯再次呼籲以色列和黎巴嫩停火，中東及全球面臨不穩定時刻，以色列自我防衞的方式至關重要，未來幾天中東各方的選擇將決定地區發展方向。美國已經明確指出，前進的道路是外交而非衝突，對於任何針對美國人員或利益的行為，美國將採取一切防衞措施。美國國防部長奧斯汀表示，美方沒有事先收以方通知。他與以色列國防部長加蘭特通話時，以軍實際上正在執行行動。