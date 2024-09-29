總部遭以色列轟炸 真主黨領袖被殺

多名高層亦身亡 指揮鏈瓦解 中東局勢急轉直下，以色列上周五晚發起斬首行動，擊斃64歲黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉。在以軍定點清除策略下，除去多名真主黨軍事領導層，整個指揮鏈土崩瓦解。真主黨聲言即使納斯魯拉身亡，仍會繼續戰鬥。以色列處於高度戒備狀態，中部地區限制集會人數，禁止超過1,000人聚集。

以色列空軍在情報部門精準引導下，執行代號「新秩序」的斬首行動，轟炸黎巴嫩首都貝魯特南郊地底的真主黨總部。以色列官員透露，情報顯示納斯魯拉當日在地下總部主持領導層會議，設施位於人口密集地區，建於4幢建築物之下。以軍在行動中使用大量常規炸藥，包括摧毀地堡的武器，至少夷平6幢建築物，造成6死91傷。貝魯特受轟炸後，真主黨向以色列北部薩費德齊射火箭炮還擊。

伊朗革命衞隊副司令遇害 真主黨指空襲強度前所未有，貝魯特以北30公里感受到爆炸產生的震動。以軍稱納斯魯拉於空襲發生時，與真主黨南部戰線指揮官克爾基（Ali Karaki）及多名指揮官制訂攻擊以色列的計劃，所有目標人物已身亡。此外，納斯魯拉女兒據報命喪空襲。伊朗傳媒報道，伊朗革命衞隊副司令尼爾福魯（Abbas Nilforoushan）在空襲中遇害。

以官稱伊朗圖2040年滅以 從以軍公布的真主黨組織領導層名單可見，11人中包括納斯魯拉等10人已先後身亡。以軍聲明指，納斯魯拉再也不能恐嚇世界。以色列國防部長加蘭特、國防軍總參謀長哈列維監控斬首行動。哈列維指出，任何威脅以色列公民的敵人均無處可逃。以軍根據最新局勢評估，昨日徵召3個預備役旅赴中央司令部轄區，針對約旦河西岸執行作戰任務和加強防禦。

有以色列國防官員向《紐約時報》表示，數個月前已掌握納斯魯拉的行蹤，因機會稍瞬即逝而於本周決定清除納斯魯拉。《以色列時報》引述以色列官員稱，情報顯示伊朗計劃圍堵並於2040年消滅以色列，但哈馬斯在其他親伊朗武裝組織做好準備前，去年10月大規模襲擊以色列。以色列為了破壞伊朗的計劃，認定納斯魯拉是關鍵人物，為了避免爆發全面戰爭決定擊殺納斯魯拉。他重申，以色列不尋求更廣泛戰爭，伊朗需三思而後行。

安理會談中東 華提4點主張 哈馬斯對納斯魯拉之死表示哀悼，會與真主黨、黎巴嫩抵抗組織絕對團結一致，站在一起，抵抗力量遲早會讓敵人為其罪行付出代價，並為其罪惡之手所做的一切嘗到失敗滋味。

中共中央政治局委員、外長王毅出席聯合國安理會討論中東局勢的會議，指「中東不穩，天下難安」，提出四點主張。王毅指應維護黎巴嫩主權及保護人民安全，呼籲召開加薩戰後重建會議，盡快激活「兩國方案」，中東國家需抵制外部施壓干預，擺脫衝突對抗陰霾。本報綜合報道

以軍空襲黎巴嫩多個地區。 納斯魯拉 黎巴嫩民眾的安全面臨威脅。 哈馬斯稱會與真主黨團結一致。圖為以色列去年遭哈馬斯襲擊。