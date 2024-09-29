遇海蜇豐收堵濾網 燃煤發電廠產能降

華東最大燃煤發電廠、浙能嘉興發電廠面臨30多年來最緊急情況，因海蜇豐收導致廠內循泵房旋轉濾網故障。員工從本月18日至25日全天候清理，累計捉了約5,250袋、共重10.5萬公斤的海蜇。發電廠位於浙江省嘉興市平湖市錢塘江北岸的六里灣，東南臨杭州灣，是全國第二大燃煤發電廠，最高日發電1.1至1.2億度。

人手全天候抓逾10萬公斤 海蜇氾濫上周四踏入第9天，過去數天發電廠日夜有技術人員24小時駐守，清理海蜇人員分3班工作，每班當值8小時。濾網共4個窗口，每個窗口前有工人駐守，他們從窗口伸手進去，拿走趴在濾網上的海蜇，再丟到腳下的袋子裏，累計已共重逾10萬公斤。發電廠維修部副主任習超表示，海蜇數小時後會發臭，只能以廚餘垃圾方式清理掉。

習超指出，發電廠靠近杭州灣，靠近東海，因為天氣等多重原因影響，今年海蜇幾十年難遇大豐收。發電廠運作時抽取杭州灣海水用冷卻發電機組，濾網會隔絕雜物。

一般情況下，濾網一天每4小時啟動一次，每次15分鐘，清洗附在在濾網上的雜物。但海蜇數量實在太多，濾網不得不保持24小時持續運轉，一天平均出現8至9次故障。濾網故障導致發電機機組停運，發電能力降低。

一名在發電廠辦公室工作的工人首次捉海蜇，他從早上8時半站到下午1時半，已清走10袋海蜇。纏在濾網上的海蜇最大有一公斤重，抓摘時不能太重手，否則海蜇碎掉更難清理。有工人表示，濾網不時有海水濺出，整個人渾身濕掉，又腥又臭，值班結束後雙腿沉重得不屬於自己。

捉海蜇工人十一恐無假放 發電廠正積極尋找自救的辦法，聯繫海洋專家、平湖市政府等，嘗試在海上設防污網隔絕部分海蜇。捉海蜇工人的更表已排到周一，估計即將到來的十一假期無法休息。本報綜合報道