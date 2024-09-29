浙江童發燒輸液後亡 揭醫生曾改病歷
肺呼吸音「清變粗」 縣衞健局立案查
浙江溫州市蒼南縣一名5歲男童上月因發燒到衞生院輸液，回家後因身體不適緊急送院搶救，最終不治身亡，男童父親蘇先生懷疑衞生院醫生篡改病歷。蒼南縣衞健局前日證實，接診醫生確實曾修改病歷，已立案調查。
事發在上月20日下午3時半，蘇姓男童由家屬帶至蒼南縣錢庫鎮中心衞生院就診，4時55分完成診療後沒有不適，由家屬帶離衞生院。當晚9時20分，家屬把突然不適的男童送至蒼南縣第三人民醫院，經搶救無效死亡。家屬對錢庫鎮中心衞生院門診病歷資料、男童死因提出異議，蒼南縣衞健局第一時間成立調查小組。
調查發現，錢庫鎮中心衞生院接診醫生對男童門診病歷中「現病史」、「身體檢查」兩處內容補正，對「主訴」、「診斷」、「藥品、用量、用法」等內容均未作改動。根據《醫療糾紛預防及處理條例》，醫生的行為屬於未依規定填寫病歷，蒼南縣衞健局遂立案調查。
解剖檢驗 斷定急性心臟衰竭奪命
經男童家屬申請，司法鑑定機構上月28日解剖驗屍，本月2日出具《法醫病理鑑定意見書》，斷定死因由感染引起瀰漫性心肌炎，導致急性心臟衰竭，並非過敏性休克死亡。衞健局對男童離世深表惋惜和同情，將依據調查結果依法依規處置，進一步規範診療行為。
蘇先生曾拿到兩份兒子病歷，其中一份出具時間為事發日下午3時半，病情診斷為「兩肺呼吸音清」。另一份出具時間為同日晚上10時28分，與兒子死亡時間相同，診斷內容變為「兩肺呼吸音粗」，並新增「伴惡心嘔吐，嘔吐物一次為胃內容物」。蒼南縣衞健局最初否認有人修改病歷，直至蘇先生多次向上級部門反映意見，錢庫鎮中心衞生院才改變態度。本報綜合報道
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