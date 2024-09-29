浙江童發燒輸液後亡 揭醫生曾改病歷

浙江溫州市蒼南縣一名5歲男童上月因發燒到衞生院輸液，回家後因身體不適緊急送院搶救，最終不治身亡，男童父親蘇先生懷疑衞生院醫生篡改病歷。蒼南縣衞健局前日證實，接診醫生確實曾修改病歷，已立案調查。

事發在上月20日下午3時半，蘇姓男童由家屬帶至蒼南縣錢庫鎮中心衞生院就診，4時55分完成診療後沒有不適，由家屬帶離衞生院。當晚9時20分，家屬把突然不適的男童送至蒼南縣第三人民醫院，經搶救無效死亡。家屬對錢庫鎮中心衞生院門診病歷資料、男童死因提出異議，蒼南縣衞健局第一時間成立調查小組。