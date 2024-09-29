台女登高失蹤16年 骸骨疑似現山上

【本報綜合報道】台灣向陽山去年底有民眾爬山期間，赫然發現有疑似人類完整骸骨，嚇得慌張逃離，沒有留下紀錄。民眾落山後通報有關部門，但再次返回尋找無果。原來在16年前，一名江姓女子在爬山期間，在向陽山和黑水塘路段失蹤，至今生死不明。六龜飛鷹大隊16名團員上周五受家屬委託，再次入山搜尋。

行山者發現 落山後尋回不果 飛鷹大隊16人由理事長陳明華帶隊從向陽遊樂區登山口出發，進入嘉明湖步道，再抵達向陽山。陳明華在出發時表示，有民眾去年底從向陽山三角點落山時，因走錯路在一處石頭下方發現一具疑似完整的人類骸骨。惟林業及自然保育署台東分署等相關人員根據對方描述，多次前往搜尋，但均無所獲。

陳明華表示，江女當年失蹤時，飛鷹大隊曾參與搜尋，日前受她的家屬再度委託協助搜尋。陳明華希望失蹤事件有結果，讓失蹤多年的人順利回家。江女與登山團於2008年前往嘉明湖，因身體不適脫離大隊失蹤。3個月後，一名蘇姓醫生獨自入山搜尋，意外在黑水塘附近墮谷死亡，屍體尋回，但江女失蹤至今。