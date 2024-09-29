萬噸級華公務船 巡航廣東海南等
【本報綜合報道】中國萬噸級海事公務船「海巡09」啟程赴廣東、廣西、海南及北部灣海域開展聯合巡航。
確保十一假期航道暢通
海巡09聯合陽江海事局海巡船艇上周五上午，巡查陽江青洲六海上風電施工水域和粵西水域公共航路通航秩序。同日晚上，海巡09啟程前往瓊州海峽及北部灣海域，對瓊州海峽通航情況、客滾船運輸情況、海上導航助航設施和通信情況進行安全巡查，確保十一假期期間過海航道安全暢通。同時，海事執法人員還將嚴厲查處違法排放污染物、非法運輸、無證駕駛、船舶超載、航行船舶故意關閉船舶自動識別系統（AIS）逃避監管等違法違規行為。
聯合巡航期間，海巡09將聯合廣東、廣西、海南海事局及南海航海保障中心的10多艘大、中、小型海上執法船艇和海事直升機、無人機等空中巡航力量，組成編隊重點對上述三省海上重點航路、深中通道和港珠澳大橋重點橋區水域、海上錨地、海上風電作業區、海上石油鑽井平台、海洋牧場、商漁船碰撞高風險警示區、領海基線、中越海上分界水域進行巡航巡查。
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