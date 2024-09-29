會晤布林肯 王毅促美勿兩副面孔對華

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅上周五下午在美國紐約聯合國大會期間，會見美國國務卿布林肯。布林肯指，會上談及中方在南海、改善美中軍方溝通、禁毒合作和人工智能風險等議題。王毅則敦促美國不要以兩副面孔對待中國。

會面在中國駐聯合國代表團辦公室舉行，兩人會前握手讓記者拍照。會面歷時一個多小時，王毅稱美方不能總是以「兩副面孔」對華，一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事同中國對話合作。他指出，當前台海局勢的最大危險是賴清德之流愈來愈猖獗的「台獨」行徑，強調「台獨」與台海和平水火不容，如果美方真心希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則，履行三個聯合公報，停止武裝台灣，公開反對「台獨」，支持中國和平統一。

在南海問題上，王毅闡述中方嚴正立場，強調中方堅持同直接當事國通過對話協商解決分歧，指出美方不要總是在南海興風作浪，不要破壞地區國家維護南海和平穩定的努力。至於烏克蘭問題，王毅指出，中方立場坦坦蕩蕩，始終堅持勸和促談，為推動政治解決作出自己的努力。美方應當停止對中方的抹黑栽贓、濫施制裁，停止借此製造對立、鼓動陣營對抗。

美稱憂慮中方撐俄國防工業 布林肯會後表示，他向王毅重申，華府對中方支持俄羅斯國防工業的強烈憂慮，稱俄羅斯有七成的工具儀器以及九成的微電子產品，都來自中國和香港，協助俄方生產維持戰爭所需的導彈、火箭、裝甲車和彈藥，質疑北京一直稱期望達致和平和結束衝突，但另一方面容許企業作出協助俄羅斯總統普京繼續侵略的事情。 至於中美元首通話計劃，布林肯指暫時未有公布，但他和王毅都認同兩國領袖溝通的重要性，預料未來數周或數月實現。