密州國民警衞軍中心 台兵進駐受訓

出席眾院聽證會 前美大使證實 美國前外交官、密歇根州中國經濟安全小組始創人塞拉（Joseph Cella）日前出席眾議院聽證會，證實台軍在密歇根州國民警衞軍的國家全域作戰中心受訓。

眾議院監督暨問責委員會上周二召開聽證會，前美國駐斐濟、基里巴斯、瑙魯、湯加及圖瓦魯大使塞拉等人出席。

指華電池商滲透鄉郊 釀惡性影響 塞拉表示，目睹中國電動車電池製造商國軒滲透密歇根州鄉村地區造成的惡性影響。國軒擬設的鋰電池廠離格雷林營（Camp Grayling）僅約112公里。格雷林營是國家全域作戰中心的樞紐，負責為美軍及台軍等盟友軍隊，提供戰略及戰術上的戰鬥訓練。塞拉指出，中國已成功繞過第二及第二島鏈，危及夏威夷、關島、美國領土及盟友。美國國防部資助基里巴斯修建的友誼橋已生銹不堪使用，他在任時爭取建橋經費時中國國家鐵路集團突然介入，建造一座輔助水泥橋。

密歇根州是美國國民警衞軍重鎮，國家全域作戰中心聚焦地面、空中、海上、太空及網絡等作戰領域，透過聯合兵種實彈環境提供逼迫真的火力作戰訓練，以最大限度提升戰備狀態，並為其他政府機構提供訓練及測試機會。批准國軒建廠的多名格林鎮官員去年11月撤換，鎮長撤回鎮委會支持建廠決議，國軒今年3月興訟。

AIT處長盼美台合作製造無人機 美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言上周四談及美國、日本、台灣關係，認為美日台三方不管哪一方遇到挑戰，另外兩方都會即刻救援。他期待美台能有軍用、商用無人機合作，美國研發能力加上台灣製造能力，有機會主導產業發展。谷立言又稱，很高興賴清德提出兩岸對話的訴求，認為對話才是解決分歧的唯一方法。谷立言重申，美國依據台灣關係法協助台灣維持自我防衞能力，正動用所有工具維持台灣的不對稱戰力，樂見台灣恢復一年期義務役及成立全民防衞動員署。本報綜合報道

台灣軍方近年與美軍的合作大幅增加。（中時電子報圖片） 塞拉 谷立言