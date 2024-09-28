低估侵黎南風險 恐付出沉重代價

黎巴嫩傳呼機及對講機連環爆炸事件，導致逾3,000人死傷，以色列聲稱真主黨試圖用導彈及無人機襲擊以國摩薩德基地作報復，因此開始以軍機及導彈無差別襲擊黎巴嫩，造成重大民眾傷亡。以色列更組織了約6,000人的後備軍，預期下一步會大舉攻入黎巴嫩以清剿真主黨，這可能是以軍自1982年以來對黎巴嫩最大規模的軍事侵略。

以色列去年開始入侵及試圖佔領、控制加薩，並殲滅哈馬斯組織的行動，目前仍未成功，卻要開闢另一個戰場，代價及挑戰非常大，將會是內塔尼亞胡政府更大的冒險。

事實上，無論是西方軍政專家、黎巴嫩記者，還是軍事資訊分析家，都認為西方主流傳媒錯誤估計傳呼機及對講機連環爆炸事件的效果，它雖然對真主黨的傷害很大，但並非毀滅性，而其所引起的民眾傷亡及民憤卻是空前的。此外，以色列對黎巴嫩無差別的軍機及導彈襲擊，更使原來不認同真主黨的政府及民間基督徒力量，轉為支持真主黨對抗以軍侵略，如今除了10萬現有的真主黨軍事人員，更有達10萬已卸去武裝的真主黨人，都踴躍加入對抗以軍侵略。

武裝分子 潛伏等待 以軍若真的要入侵南黎巴嫩，除了要克服地勢多丘陵，亦要面對更多能有效打擊入侵者的軍事隱藏點，以及武器裝備更精良的真主黨武裝力量，以軍要付出的犧牲會更大，但戰略效果卻更小。以軍入侵黎巴嫩，無疑是希望可佔領部分黎南領土以建立軍事緩衝區，但真主黨及黎巴嫩政府豈會善罷甘休？黎巴嫩人口約600萬，一半是回教徒，面積約一萬平方公里。

相信以軍這次入侵會是2006年的翻版，當年以軍曾經入侵南黎巴嫩30多天，但最後還是被驅趕出黎巴嫩。若果以色列只組織6,000人的軍力，根本不可能有成果；然而愈多以軍入侵，戰爭將會曠日持久，這亦非以色列政府可以承受。尤其擔心的應該是美國政府，因為潛伏等待對付入侵以軍的，還有伊拉克、敍利亞以及也門叛軍青年運動的武裝分子，當然背後還有伊朗這個靠山。這些力量一直無法大力支援加薩的哈馬斯，如今以軍來送人頭，這正是中東反以反美力量全力打擊報復的黃金機會。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻