馬斯克否認與意總理戀愛 母同闢謠

【本報綜合報道】美國富豪馬斯克與意大利女總理梅洛妮周一參加美國智庫大西洋理事會一場晚宴，二人席間的「親密交談」畫面引起熱議，不少網民覺得他們有戀愛關係。馬斯克周三否認傳言，其母親邁厄‧馬斯克翌日亦在社交平台「X」為兒子闢謠。

晚宴親密交談引熱議 馬斯克在晚宴向梅洛妮頒發智庫的「全球公民獎」，他發言時形容梅洛妮的內在比外表更美麗，又說這些話不能總是用來描述一名政治家，引來全場笑聲。其後，「X」用戶「Dr. Simon Goddek」發文分享馬斯克與梅洛妮坐在晚宴餐桌深情凝視對方的相片，寫道「我們都知之後發生甚麼事」，引起各方猜測。馬斯克在貼文留言指，當時是和母親一起參加晚宴，他和梅洛妮之間不存在任何戀愛關係。

邁厄‧馬斯克轉載Dr. Simon Goddek的貼文，稱「我（當日）與伊隆（馬斯克的姓名）一同回酒店」，並附上一個思考的表情符號。她之後又上傳一張拍到馬斯克坐在她與梅洛妮中間的晚宴相片，直言「找到這張在活動上與梅洛妮一起的照片，所以停止所有愚蠢的暗示吧」。