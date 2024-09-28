紐約市長涉貪 FBI列10年腐敗行為

【本報綜合報道】美國紐約市曼哈頓聯邦檢察官周四公布，市長亞當斯涉嫌接受非法外國競選捐款和賄賂，面臨5項聯邦指控，包括賄賂、欺詐和非法向外國徵集競選捐款，若罪成可能面臨數十年監禁。亞當斯成為紐約市史上首名在任期間被指控的市長，他堅稱自己是無辜，將繼續留任，呼籲紐約市民聽取他的辯解。

聯邦調查局（FBI）人員周四早上搜查亞當斯的官邸，之後公開一份57頁起訴書，列舉他近10年的腐敗行為，調查重點為亞當斯是否曾接受土耳其政府贈予，收受非法外國競選捐款並協助土耳其政府。檢察官指亞當斯的犯罪行為可以追溯到2014年，從他擔任布魯克林區長開始，到他當選紐約市長後還在繼續。

案情指，亞當斯在擔任布魯克林區長期間接受了土耳其航空公司價值數萬美元的免費旅行，只用600美元（約4,680港元）便入住伊斯坦布爾瑞吉酒店豪華套房兩晚，遠低於實際費用7,000美元（約5.46萬港元），他也享受了免費豪華酒店住宿和高檔餐館消費。至2021年紐約市長競選，亞當斯收受來自土耳其的競選捐款，令他有資格透過政府配對基金獲得額外1,000萬美元（約7,800萬港元）競選資助。

疑施壓允土領館提前啟用 作為回報，亞當斯當選市長後應土耳其外交官要求，向紐約城市安全檢查官員施壓，要求允許土耳其政府新建36層領事館在未有消防檢查許可下啟用，以便土耳其總統埃爾多安2021年9月到訪時參觀。

亞當斯被控一項共謀電匯欺詐、聯邦計劃賄賂和接受外國人捐款罪，一項電匯詐騙罪，兩項向外國人徵集捐款罪，以及一項受賄罪。他將於當地周五中午出庭提審，惟他的代表律師要求推遲到下周初。

曼哈頓聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）表示，亞當斯收到大量他知道是非法的禮物，這是一個多年的陰謀，目的是收買一個正在崛起的紐約政壇新星，而亞當斯把其影響力出售給一名土耳其高級官員和其他人。