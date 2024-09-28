波音又爆九霄危機 737方向舵恐卡死

今年二月曾出現故障的737 MAX 8客機。

美運輸安委會促緊急處理 美國全國運輸安全委員會（NTSB）周四發出緊急安全建議，指示美國聯邦航空局（FAA）和波音公司處理部分737 MAX系列和737 NG飛機的方向舵控制系統潛在故障問題。

事緣今年2月，一名聯合航空機師報告一架737 MAX 8客機在紐瓦克自由國際機場着陸時，方向舵踏板卡在空檔位置，事故無造成傷亡。NTSB介入調查事件，在寒冷環境中測試了涉事客機的方向舵控制組件「滾轉引導促動器」，以及另一架飛機上的相同裝置，發現兩者的功能都嚴重受損，包括過度潮濕。製造該零件的Collins Aerospace認為，是密封軸承在生產過程中組裝不正確，導致未密封的一側更容易受潮，從而凍結並限制方向舵系統活動。Collins Aerospace通知波音指出，2017年2月以來交付的逾353個促動器受影響。

生產組裝不當 容易受潮 NTSB警告，波音737的飛行手冊指示機師遇到方向舵系統問題時，應使用最大力量壓制系統，但如果在着陸或滑行過程中施加這類壓力，或會出現突然、大的方向舵偏轉，導致客機失控或偏離跑道。NTSB建議除了施加最大踏板力外，需通知操作裝有受影響促動器的737飛機機組人員，方向舵控制系統可能會由於促動器內部積聚並凍結的水分而堵塞。

此外，NTSB建議FAA確定應否從涉事型號客機拆除軸承組裝不正確的促動器。若FAA認為有需要拆除，應指示美國的航空公司拆卸促動器，直到有替代品為止，並通知營運相關飛機的其他國家監管機構。

僅聯合航空配備該部件 FAA表示，將召集糾正行動審查委員會來確定下一步措施。Collins Aerospace則指，會繼續與NTSB和波音密切合作調查，支援波音和飛機運營商減輕營運影響。美媒指，聯合航空是唯一一間涉事飛機配備該部件的美國航空公司，並已更換相關部件。本報綜合報道