華盼愛沙尼亞推動歐盟堅持自貿
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周四在美國紐約聯合國大會期間，會見愛沙尼亞外長薩克納。王毅希望愛沙尼亞推動歐盟機構堅持自由貿易，堅持通過對話協商妥處分歧，推動中歐關係健康穩定發展。
愛沙尼亞撐一中政策
王毅表示，愛沙尼亞是中國在波羅的海地區的重要合作夥伴，中方願與愛沙尼亞不斷增進相互信任，繼續重視彼此在核心利益上的正當關切，為雙邊關係打牢政治基礎、注入生機活力。薩克納則指，愛沙尼亞明確堅持一個中國政策，對該國來說國際法和國際秩序就像核武器一樣重要。愛沙尼亞高度關注烏克蘭危機，重視中方立場，期待中方發揮建設性作用。
王毅指出，中國不是烏克蘭危機的當事方，但一直以和平為念，積極勸和促談，推動政治解決。中方奉行堅持原則、主持公道、追求和平的外交，主張通過對話協商尋求政治解決所有熱點問題。
他指烏克蘭危機的當務之急是推動局勢降溫，防止戰場擴大升級，這符合歐洲國家利益，中國會認真履行作為安理會常任理事國的責任，繼續做有利和平的事。
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