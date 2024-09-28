華盼愛沙尼亞推動歐盟堅持自貿

愛沙尼亞撐一中政策

王毅表示，愛沙尼亞是中國在波羅的海地區的重要合作夥伴，中方願與愛沙尼亞不斷增進相互信任，繼續重視彼此在核心利益上的正當關切，為雙邊關係打牢政治基礎、注入生機活力。薩克納則指，愛沙尼亞明確堅持一個中國政策，對該國來說國際法和國際秩序就像核武器一樣重要。愛沙尼亞高度關注烏克蘭危機，重視中方立場，期待中方發揮建設性作用。