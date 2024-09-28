以空襲貝魯特南部 再殺真主黨高層

以軍戰機空襲一幢相信蘇魯爾藏身的建築物，成功擊殺他。以軍指，蘇魯爾於1980年代加入真主黨，擔任過多個職位，包括防空部隊、拉德萬部隊的阿齊茲小隊，並曾任真主黨駐也門武官，參與也門叛軍青年運動空中部隊。他現時指揮真主黨的無人機機隊、巡航導彈和防空系統，近年來領導無人機製造，並在黎巴嫩建立製造爆炸性無人機的地點，部分位於貝魯特的民用建築下。他亦指揮真主黨用無人機和巡航導彈，對以色列發動多次空襲。