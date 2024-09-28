澤連斯基邀請成功 將紐約晤特朗普

赴白宮見拜登及賀錦麗 提交「勝利計劃」 美國周四宣布向烏克蘭加碼近80億美元（約624億港元）軍事援助，協助烏克蘭戰勝俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基當日到白宮分別會見美國總統拜登和副總統賀錦麗，表示感謝華府援助，並闡述了烏克蘭的「勝利計劃」。

美允向烏供遠距遙攻精準彈藥 拜登表示，今批軍事援助有24億美元（約187.2億港元）來自烏克蘭安全援助倡議基金，意味不會立即應用到戰場，需從國防工業或合作夥伴採購武器及彈藥，並非從美國武器庫提取。

拜登也宣布，美方將向烏克蘭提供遠距遙攻精準彈藥，增強烏克蘭的遠程打擊能力。

拜登在白宮會見澤連斯基時，承諾在明年1月卸任前，美國會把所有已批出的軍援送到烏克蘭。澤連斯基向拜登交代「勝利計劃」，但內容目前未公開，白宮僅指二人討論了美國對烏克蘭抗俄的支援，以及勝利計劃的外交、經濟及軍事領域問題。澤連斯基在社交平台「X」發文稱，他與拜登商討了加強計劃的細節，協調美烏立場，以及責成團隊磋商下一步行動。

賀錦麗斥特朗普逼烏大幅割地 賀錦麗則向澤連斯基不點名批評共和黨總統候選人特朗普，指出美國有人強迫烏克蘭放棄大幅主權領土，這些建議與俄羅斯總統普京一樣。她明確表示，這不是和平建議，而是投降建議，危險及不可接受。美國不應把自己與世界其他國家隔絕，美國援助烏克蘭不是做善事，因為這符合美國的戰略利益。澤連斯基重申，烏克蘭需要緊急加強防空能力，將俄羅斯的威脅減至最低。

至於早前批評澤連斯基拒絕與俄羅斯達成協議、一度傳出打消會面念頭的特朗普，周四出席記者會時稱，澤連斯基要求與他見面，二人將於當地時間周五早上9時45分在紐約特朗普大樓進行會談。特朗普承認與澤連斯基之間存在分歧，但他可以迅速促成俄羅斯和烏克蘭達成和平協議。

被問及烏克蘭應否向俄羅斯割地求和，特朗普僅指拭目以待後續發展，現在需要實現和平，防止更多死亡和破壞。特朗普在自家社交平台Truth Social發布來自烏克蘭駐美國副大使的訊息，截圖顯示澤連斯基邀請特朗普會面，指親身接觸和百分百互相理解是非常重要，希望親身聽到特朗普的想法，作為協助烏方結束戰爭的一部分努力。本報綜合報道