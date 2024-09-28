贏自民黨總裁之位 石破茂將任日揆

下周二與岸田交接 或提前大選 日本執政自民黨昨日舉行總裁選舉，經過兩輪投票後，第5度問鼎自民黨總裁的前防相兼自民黨前幹事長石破茂，以215票對194票，擊敗經濟安全保障擔當大臣高市早苗，當選總裁一職，料下周二接替岸田文雄出任首相。

今屆選舉由9人爭奪寶座，人數創1971年採用推薦人制度以來之最，包括石破茂、高市早苗、前環境大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、數碼化擔當大臣河野太郎、內閣官房長官林芳正、自民黨幹事長茂木敏充、前內閣官房長官加藤勝信及外務大臣上川陽子。

根據規則，368名自民黨籍國會議員每人獲得一票，各地地方議員、普通黨員及註冊支持者所投票數將按比例換算成為另外367票，合共735票，得票過半者當選總裁。若無候選人取勝，得票最多兩名候選人將進入決選，國會議員票權重上升，每人一票，47個都道府縣自民黨支部聯合會各有一票。兩者合共415票，取過半數選票者當選。

首輪落後高市早苗 次輪反勝 選舉在當地昨日早上9時開始點算地方票，該黨國會議員下午1時開始在東京黨總部投票，投票於下午1時30分左右結束，下午2時完成點票。首輪投票點票無人勝出，67歲的石破茂在首輪投票取得154票，僅排第二；高市早苗取得181票，二人雙雙進入次輪投票。

第5次參選、被指為「最後的挑戰」的石破茂，在次輪投票前上台講話拉票。他稱，今次選舉重要之處在於黨總裁兼首相岸田文雄為回應黨內外的不信任，主動退位，對方在位3年間無論是內政、外交都取得巨大成就，對此表達敬意。他又自認資質平平，出任國會議員38年有許多不足，坦言自己得罪人多，說：「我深表歉意。同時，在這次總裁選舉中，我也全力以赴。」

稱資質平平 為得罪人多道歉 最終在次輪投票中，石破茂取得215票，高市早苗194票，由石破茂當選總裁。外界指，石破茂在地方的人氣雖高，但不受自民黨議員歡迎，他在決選前放下身段道歉，成為翻盤獲勝關鍵。石破茂當選後向國會議員發表講話，強調表示必須相信人民，勇敢而誠懇地說真話，共同努力令日本成為一個安全可靠的國家，讓所有人都能再次面帶微笑生活。

岸田文雄祝賀石破茂當選，形容標誌着自民黨將會重生。岸田文雄的黨總裁任期下周一結束，他與內閣會在下周二辭職；新任黨總裁石破茂同日將會經國會指名選舉，接任首相。新首相誕生後，他會從自民黨高層中揀選新內閣成員，也可能宣布提前大選，最早可能下月27日舉行，藉此尋求國民民意授權。

華籲和平發展 韓稱緊密溝通 對於上述投票結果，中國外交部發言人林劍回應稱，此是日本內政，中方不作評論，但希望日方以史為鑑，堅持走和平發展道路，與中方相向而行，推動中日關係沿正確軌道持續健康穩定發展。南韓政府則表示，將與新成立的日本內閣保持緊密溝通，同時繼續開展合作延續雙邊關係穩步向好的勢頭。本報綜合報道