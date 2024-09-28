揭藏攝像頭 情侶反被酒店起訴

【本報綜合報道】內地一對情侶近日到內蒙古包頭市入住朗德酒店時，發現空調通風管內有攝像頭正對着睡床，兩人當時衣着暴露，懷疑已經被拍到或直播出去。他們不滿酒店前台經理處理此事的敷衍態度，遂在酒店網上平台給予差評和揭發遭遇，詎料收到酒店方的民事起訴書，要求他們道歉和賠償一萬元人民幣（約1.1萬港元）。

內媒周三報道，網民「大逗貓」發文講述自己和男友在上月25日入住朗德酒店套房的遭遇，指在房間內發現一個圓形物體，懷疑是攝像頭，於是通知酒店前台職員。前台經理態度敷衍，僅表示女方可報警。女事主感到十分不滿，警員接報到場將攝像頭拆除帶走。女事主表示，自己男友找酒店職員要求解決問題，對方只願意提供幾張住房代金券，因此雙方鬧得不歡而散。

發差評 遭員工指侵犯名譽權 女事主隨後將遭遇發布在酒店的網上評論區中，隨後接到一份民事起訴狀。酒店員工認為其發表的差評和上傳的照片、影片侵犯員工肖像權和名譽權，將其訴至法院。當地警方周三通報，指目前已立案調查，開展走訪調查和技術分析等工作。