錢塘江旁拍婚紗照 新人遇漲潮險被淹

【本報綜合報道】浙江杭州蕭山區的一處堤邊近日有多對新人前往拍攝婚紗相，適逢錢塘江漲潮，險被潮水淹沒。網傳畫面顯示，新人和攝影師等人驚慌逃上岸，多名新娘的婚紗和禮服被潮水沾濕，場面驚險。惟江邊未設置潮湧危險的警示牌，引來批評。當地有官員回應稱，近期才得悉有新人前往拍攝婚紗相，正安排巡防人員加強巡邏。

無置警示牌捱轟 內媒周四報道，近日有幾對新人在江堤下拍婚紗相，詎料潮水毫無預兆突然湧來，眾人驚慌逃跑上岸。周三有民眾表示，聽聞早前此處有人差點被潮水沖走，便前往看看現場環境。另有散步的居民表示，此處是錢塘江與浦陽江的交會口，平時會受錢塘江漲潮影響，當地人在大潮時都不會到江堤下。

現場僅有「水深危險，注意安全」或「注意台階」的提醒標語，但沒有類似「潮湧危險，請勿下堤」的提示。該段江堤區域負責日常管理的義橋鎮山後村治保主任陳海東回應稱，汛期和大潮期都有人員在江堤邊巡查，近期會留意相關情況，以免發生意外。