整治網絡「飯圈」 封逾10萬違規帳號

【本報綜合報道】公安機關打擊整治網絡「飯圈」亂象，結合今年6月起開展的「夏季行動」，會同有關部門持續打擊飯圈群體實施刷流量控評、流量造假等網絡水軍違法犯罪，偷拍跟拍、買賣私隱權資訊等侵害民眾個人資料違法犯罪，以及造謠詆毀、互撕謾罵等網絡暴力違法犯罪。公安部昨日公布，今年共偵辦逾700宗相關案件，刑事處罰超過800人、行政處罰逾200人，關停逾10萬個違規網絡帳號。

公安部在北京市舉行新聞發布會，披露在巴黎奧運期間，公安機關密切關注網絡相關動態，及時採取措施，依法偵辦多宗涉體育領域「飯圈」造謠誹謗、謾罵攻擊等網絡暴力案件，得到社會廣泛關注和普遍支持。在涉校安全隱患問題，公安部和教育等部門排查整改5.1萬處隱患，加大槍爆等違禁物品收繳、網上涉槍爆訊息清理和寄遞物流渠道監管力度，檢查旅館、洗浴等30.6萬間重點行業場所。

尋獲逾2500遇拐婦孺 「夏季行動」開展以來，各地公安機關共破獲53.5萬宗刑事案件，查處142.6萬宗治安案件，逮捕179.1萬人。當局強調將保持高壓態勢，嚴厲打擊突出違法犯罪、整治治安亂點，各地公安機關將集中開展大案攻堅，嚴打夏季多發犯罪，強力整治治安亂點。另在掃黑除惡方面，各地公安機關已立案偵辦564宗涉黑惡犯罪案件，逮捕6,543人，破獲3,404宗各類刑事案件。在打擊拐賣婦女兒童方面，當局破獲109宗案件，解救找回2,505名歷年失蹤被拐婦女、兒童。