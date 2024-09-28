AI偽造網企負責人錄音爆料 男子被捕

【本報綜合報道】針對網上早前反映安徽合肥三隻羊網絡科技有限公司在直播帶貨中存在問題，包括出售未在香港產銷的「香港美誠月餅」等，被當地市監部門罰款6,894萬元人民幣（約7,648萬港元）。近日網傳一段錄音顯示，三隻羊集團始創人盧文慶本人回應和爆料不正當關係。合肥市警方周四通報，相關音頻是25歲王姓男子用人工智能（AI）生成，他已被採取刑事強制措施。

誣衊與女主播不正當關係 網傳錄音中，聲稱是盧文慶的男子對三隻羊集團處理客戶投訴問題、競爭對手等方面發表看法，提及與女主播之間有不正當關係。錄音內容引發熱議，當中提及的兩名主播均在個人帳號闢謠，強調錄音和影片均是偽造，已經報警求助。合肥市公安局高新分局於上周五接獲公司報案，指網上傳播盧××的錄音不實，嚴重侵害其合法權益。

警方周四通報，經過偵查，已在周日逮捕王男，並在其電腦、手機和製作AI音頻的網站中發現偽造相關影音片的證據，結合其供述、調查取證，及有關專業機構檢驗鑑定，認定報案所涉網傳錄音為偽造。王男事前從互聯網下載的錄音資料，杜撰是盧××酒後言論劇本，再使用AI軟件生成假冒錄音，後用剪片軟件合成影音片，其中出現的女聲也是AI生成。