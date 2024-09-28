三隻羊抖音帳號被關 美誠月餅退一賠三

就此前通報的月餅和牛肉卷現在如何處理，三隻羊客服昨日表示，鮮多裕牛肉卷或美誠月餅的訂單登記核實無誤後，會為用戶退一賠三。抖音電商安全中心周四發布公告稱，根據相關法律法規及《抖音電商創作者管理總則》，平台對三隻羊進行處罰。自上周六起，平台已對該公司旗下帳號進行停播處理，後續將進一步敦促其積極整改，妥善解決相關消費者的售後賠付事宜。

有內媒回顧這場負面風波，指初時只是主播之間的「商戰互撕」。快手帶貨一哥辛巴因賣大閘蟹供貨問題，隔空怒斥網紅「瘋狂小楊哥」和他的三隻羊公司旗下主播，稱「質檢、售後、賠償態度你們都沒有，就剩炒作了」，事後進一步表示自己將拿出一億元（約1.1億港元）賠付小楊哥的消費者，結果辛巴被封禁。然而，事件並沒有因辛巴的退場而平息，反而隨着多名職業打假人的加入而愈演愈烈，當中「香港美誠月餅」被揭實際是廣州產品後，令三隻羊最終被迫接受調查停播。本報綜合報道