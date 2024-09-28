疑洩自建軍機機密 台工程師勢受懲

【本報綜合報道】台灣漢翔航空工業股份有限公司周四傳出有工程師，在社交平台張貼大量機敏資料，疑令台自建軍機機密外洩。漢翔翌日回應指，經查該員工行為雖未涉及國防部核定的涉密項目，惟仍屬未遵工作紀律的重大違規，將依規定嚴懲，同時加強員工教育訓練及宣導，並將邀請空軍及主合約方中科院覆查情況。

民眾爆料指某漢翔公司工程師的公開社群帳號，多次分享包含台自主建造的高級教練機及下一代戰機ADF先進防衞戰機的工程機敏資料，應為研發過程的工程分析。該工程師還將機密檔案帶出公司，由於漢翔員工在入職時均簽訂了保密切結書，對於資安保密非常落實，今次事件恐有洩密之嫌。

負責環控系統與熱流分析 漢翔證實該工程師為公司員工，負責環控系統與相關熱流分析工作，公司各勇鷹高教機交付空軍後，均依程序驗收及服役，惟1110機服役期間發現機艙噪音及抖動現象，返廠測試及改善，該人作為工程處置團隊一員，執行飛機異常狀態分析與排除作業，在處置期間加班頻繁，因而於個人社交帳號抒發。漢翔經同意後進入其帳號後台，逐一檢視所有內容，未發現重要的性能、設定與數據資料，其餘均與工作無關，且其分享的ADF訊息有誤。