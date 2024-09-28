台培養40萬民力 投入全社會防衞

【本報綜合報道】台灣「全社會防衞韌性委員會」周四舉行首場會議，會上確定將透過訓練和演練，在全台培養40萬民力投入全社會防衞，今年12月進行桌上兵推，明年6月銜接漢光演習，進行全面性的前導演練。未來將針對5大主軸任務，採取小規模、無劇本方式演練。賴清德要求政府部門必須用更開放態度、引進民間人才資源守護台灣。

賴清德周四以召集人身份主持委員會，多名委員和顧問出席，討論近4小時。與會委員聚焦「錯假訊息」、「認知作戰」等議題，認為相關部門應提早應對。台灣國安會副秘書長徐斯儉提出全社會防衞韌性的目標，包括維持政府、社會民生核心功能持續運作、必要時支援軍事行動等方面。內政部正規劃在各鄉鎮市區公所建立防災協作中心，將接收和分配民力，以投入社會防衞。替代役計劃將召訓天數從原本1天增至現在3天、明年5天，配合相關訓練。

解放軍47架次機艦逼近台 台灣國防部昨日發布消息，至當日上午6時的前24小時內，台軍偵獲解放軍41架次軍機和6艘次軍艦，持續在台海周邊活動。其中有32架次軍機飛越台海中線及進入台灣北、中、西南及東部空域。台軍連用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。