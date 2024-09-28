解放軍試射洲際導彈 內媒料東風31AG

【本報綜合報道】解放軍火箭軍周三向太平洋發射一枚洲際彈道導彈，是中國相隔44年來再展開洲際導彈全射程測試。外界大多推測是最新型的東風41，甚至是升級版東風51，但有內媒認為是整體技術較成熟的東風31改良款東風31AG。美媒引述專家分析指，今次試射或為十一前夕對外展現核威懾力，同時顯示整肅軍隊貪腐問題後解放軍實力未受太大影響，且仍牢牢受控。

內媒昨日引述軍事專家張軍社指，結合現場情況可判斷，這次採取的應是無依託野外發射的方式，即「隨到隨打，打了就走」，表明中國洲際彈道導彈擁有較強的戰場生存能力。關於型號，他表示目前還不方便細說，但提到雙錐體彈頭的問題，稱可減少空氣阻力，提高飛行穩定性和穿透性。今次攜載一枚訓練模擬彈頭而非實彈，亦反映中方在核政策上採取的非常謹慎與負責的態度。

或旨在對外展現核威懾力 另有內媒根據導彈外形推測是東風31AG，是公路機動型洲際導彈，可攜帶6至9枚核彈頭，射程約1.2萬公里。台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則推測是射程可達1.5萬公里的東風41，能覆蓋美國全境。台灣中華戰略前瞻學會研究員王信力認為此舉有核武阻嚇意味，讓美國知道射程超越所謂第二島鏈範圍，可能攻擊到美國本土。他又指，試射模擬彈頭再檢回來，是為觀察其落點和誤差程度，有關訊息無論以公開或半公開披露，西方都會驚訝中國導彈能力的成長。