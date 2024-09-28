王毅：支持全球南方發展 不能讓任何國家掉隊

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外長王毅周三在美國紐約聯合國總部出席「全球發展倡議支持全球南方—中國在行動」主題發布活動，強調世界現代化不能讓任何一國掉隊，支持「全球南方」國家發展振興是全球發展倡議優先方向。中方願與各方深化全球發展倡議合作，加快落實2030年議程，讓現代化成果惠及每一個國家、每一個人。

第79屆聯大主席菲勒蒙、聯合國副秘書長李軍華，以及老撾、柬埔寨、埃塞俄比亞、古巴等20多國部長級官員出席活動。王毅致詞時表示，全球發展倡議從中國主張到國際共識、從合作理念到共同行動，為落實聯合國2030年可持續發展議程貢獻了中國方案。全球發展高層對話會32項務實舉措已基本落實，倡議框架下已開展1,100多個項目，全球發展項目庫已實施超過600個項目。他指出，中國正進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，為「全球南方」和世界現代化帶來新機遇。

王毅同日在聯大期間出席二十國集團外長會，呼籲成員國承擔大國責任，展現大國擔當，以夥伴精神推進和完善全球治理。他強調，二十國集團不搞有選擇的多邊主義，要反對各種形式的保護主義，反對歧視性、排他性安排，讓小院高牆式的貿易壁壘愈來愈少。中方又主張，遵循「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」原則推動烏克蘭危機盡快降溫，為適時啟動和談創造條件，並尋求加薩立即實現全面、可持續停火，接納巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

將於紐約晤布林肯 另外，美國國務院公布，正在紐約出席聯合國大會的美國國務卿布林肯，將於當地時間周五下午1時30分與王毅會面。布林肯與王毅對上一次會面是今年7月27日在老撾首都萬象，雙方就當前中美關係交換意見，同意繼續保持各層級溝通，同時交換加薩局勢、朝鮮半島形勢及緬甸問題等看法。