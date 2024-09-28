山東號赴南海西太平洋 實戰訓練完成

內媒昨日報道，首艘國產航空母艦山東號日前連續晝夜航行，完成實戰化訓練任務，順利返回某軍港。此次任務中，山東號航母編隊赴南海、西太平洋等海域進行多種背景下編隊協同及指揮訓練，進一步檢驗和提升遠海遠域作戰能力。

山東號航母編隊組織海空情應急處置等多項針對性訓練，展開跨晝夜、多批次艦載機對抗訓練，對海面和空中目標展開打擊課目訓練。在西太平洋某海域，山東號航母編隊連續轉戰多個訓練海區，按實戰標準檢驗編隊遠海作戰能力。面對複雜多變的海空情，編隊指揮所指揮各兵力沉穩應對。

山東號艦上多架殲15戰機升空處置，編隊屬艦調整戰鬥部署，變換隊形，快速機動佔領有利陣位。各單元密切協同，建構起立體偵察和防護體系，在遠海大洋錘煉實戰本領。此次任務設置海空遠海綜合保障、海空聯合搜救等多個實戰課目，海區轉換快、課目安排多、訓練強度大。編隊全程以「背靠背」方式進行實戰化訓練，提升以航母編隊為核心的遠海聯合作戰體系能力。

美智庫指華核潛艇沉沒 另一方面，美國智庫學者今年7月底曾根據衞星圖片分析，中國武昌造船廠一艘新造的核動力潛艇在河岸下水時沉沒，惟消息未得到官方證實。《華爾街日報》周四引述知情美國官員指，沉沒的是新型周級核動力潛艇，由中國船舶集團製造，艦尾採用X型設計以便操作。

衞星圖片顯示中國一艘正在建造的最新型核潛艇於今年5月底或6月初，在武漢附近的武昌造船廠沉沒。在5月16日拍攝的衞星圖片顯示，一艘潛艇浮在水面停泊在武昌造船廠的長江沿岸碼頭，正進行最後設備組裝，準備出海。潛艇消失後，6月15日的衞星相可見，碼頭有多個大型吊臂浮台進行打撈工作。

美方不清楚沉沒的潛艇是否攜帶核燃料，多位學者認為有可能。美國至今未偵查到中國官員對附近環境或水域進行採樣，聲浪事件可能有人員喪生，但美方不清楚實際情況。一名美國資深國防官員說，除了顯而易見的人員訓練水準和裝備品質出問題，事件連帶引出解放軍內部控管與中國國防工業長期腐敗的老問題。本報綜合報道