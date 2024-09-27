烏侵庫州自招敗 成棄子議和有望

一些有同時分析西方及俄羅斯媒體的軍政分析家發現，自烏克蘭總統澤連斯基於今年8月6日發動入侵俄羅斯庫爾斯克州開始，重要的西方媒體如《金融時報》、《紐約時報》，逐漸由過去一直報道俄軍在頓巴斯如何陷入膠着狀態，開始正視庫州及烏克蘭紅軍城的實際情況，西方主流媒體似乎認定了烏軍入侵庫州是一個重大錯誤，並現實地表示烏政府要為此付出沉重代價。

這個風向改變，說明主流媒體正在輔助北約籌劃放棄澤連斯基，而最好的理由就是他犯了揮軍侵俄的大錯，令烏軍如今在頓巴斯及庫州均遭受毀滅性打擊，「勝利計劃」變成雙輸的形勢，完全失去他的威信。入侵庫州最錯誤的是激發俄羅斯人民自二戰後從未有過的同仇敵愾，烏軍入侵後，俄羅斯人民自願申請參軍的人數，由之前的平均每天1,100人增加至1,700人。

俄軍掌握戰場主導 目前北約內部對繼續援烏表現分歧，美國拜登政府至今仍然不容許烏軍以長程導彈襲擊俄羅斯本土，德國總理紹爾茨亦因國內的反戰以及州選失利，決定大幅削減對烏克蘭的援助，而北約也不會直接派軍隊入烏。俄羅斯方面，雖然總統普京被國內的「皇俄派」施壓，要俄軍最少進佔烏克蘭至第聶伯河作天然分界，但其實普京非常審慎，除了定下要在10月1日前收復庫州而盡最大能力摧毀入侵烏軍，進攻紅軍城的計劃並不着急，將俄軍傷亡人數減至最低仍是他的首要原則，故此俄軍一直在完備包圍網，當前的目標就是完全佔領已經公投入俄的烏東4州。

普京在烏軍入侵庫州後強調，俄軍面對的是一群恐怖主義者，亦聲言不會與烏克蘭及北約在恐怖主義威脅下和談。不過，當俄軍9月中旬在頓巴斯加強進攻並有大進展，在庫州也掌握了反攻的強勢，普京開始提出可以接受為俄烏戰爭啟動議和，這其實是順水推舟告訴北約，既然澤連斯基在頓巴斯及庫州均慘敗，應成為棄子，俄政府自然會歡迎停戰和談到來。目前和平之球已傳到美國，拜登政府要考慮的是，俄軍或於10月1日前收復庫州，澤連斯基在拜登支持下的反攻以失敗告終，二人均會面目無光，只有盡早啟動和談才能比特朗普快一步並挽回聲望。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻