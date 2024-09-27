最古老芝士驗DNA 發酵技術傳播揭秘

證塔里木盆地生產 料與歐亞人群交流有關 中國內地科研團隊開發古脫氧核糖核酸（DNA）技術，研究新疆小河墓地出土的3,500年前、全球最古老芝士，完成國際首項古代奶製品遺存宏基因組研究，揭示新疆塔里木盆地古人群的生活方式、技術文化的交流和發展。相關研究論文周三刊於國際學術期刊《細胞》。

該芝士此前經過古蛋白質組學鑑定為克非爾芝士，源自克非爾乳酪，由類似酒麴的克非爾粒在奶中發酵而成。歷經時間洗禮，芝士中的乳酸菌含量僅有0.43%至0.55%，很難捕獲。研究團隊耗時11年，設計了乳酸菌全基因組位點探針，成功從樣本中捕獲富集到64%至80%的乳酸菌，實現古代全基因組研究。

提取克非爾乳酸菌基因組 團隊從3個古老芝士樣本中，提取出較高質量的古代克非爾芝士中的乳酸菌基因組，進一步確證小河墓地芝士由克非爾乳酸菌發酵生產，表明塔里木盆地古人群對克非爾的開發，很可能與該段時期與歐亞草原人群的交流有關。

團隊還憑藉乳酸菌基因組的兩個重要支系，發現克非爾乳酸菌發酵技術共分成兩條傳播路線，一條從高加索擴散到歐洲及亞洲和東南亞沿海地區；另一條從新疆地區傳播至東亞內陸，塔里木盆地則在這條傳播路線內。本報綜合報道