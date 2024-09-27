58年前殺人案重審 日本死囚冤獄昭雪

法院指警捏造證據 前拳擊手獲判無罪 日本前職業拳擊手袴田巖58年前捲入一宗謀殺縱火案判死刑，因當年判決有疑點而轟動一時。靜岡地方法院去年10月開始重審案件，昨指出警方為當年盡快結案而捏造證據，因此不能認定袴田巖為兇手。已屆88歲高齡的袴田巖終獲宣告無罪，為長達近半世紀的冤獄昭雪。

1966年，袴田巖涉嫌在靜岡縣清水市任職的味噌製造廠殺害上司一家4口，再縱火燒屋。警方其後以謀殺、偷竊及縱火罪將他拘捕。袴田巖在1980年判死刑後持續喊冤，2014年案件允許重審。此案兩大爭論點在於控方於案發一年多後，提出在案發現場的味噌桶內尋獲5件不合身血衣作為關鍵證據，以及對袴田巖嚴刑逼供所得的供詞。

法院自重審以來共開庭審15次，判決認為血衣上的血漬在味噌裏浸泡一年以上就會消失，是搜查機關後來加工偽造，布料也是造假；而袴田巖認罪屬警方對其連續20日疲勞轟炸式拷問及威嚇，在肉體和精神雙重痛苦下，才屈服認罪。法院指認定證據有3個都是調查機關捏造，不能認定袴田巖為犯人。

促禁檢方不服重審申請 一直為弟奔走的袴田秀子聽到無罪宣判後熱淚盈眶，並向審判長深深鞠躬。袴田巖的支持者在法院外集會，對判決結果感欣慰，希望司法部門能承認錯誤。日本律師聯合會呼籲政府有必要修改有關重審的法律，不能允許檢察官對重審決定提出不服申請，耽誤時間長達10年。今次是時隔35年，日本戰後第5宗對死刑案重審後宣判無罪的案例，此前4例均因檢方不再上訴而確定。本報綜合報道

袴田巖 袴田巖58年前捲入一宗謀殺縱火案判死刑。 袴田巖年輕時曾為職業拳擊手。