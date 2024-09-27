王毅批美抹黑新疆人權 促盡力助加薩停火

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅在美國紐約，會見聯合國人權事務高級專員蒂爾克以及多國外長時表示，周二在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會上，美國等少數國家借涉疆問題攻擊抹黑中國人權狀況，批評其做法再次暴露出雙重標準，質問為何不為實現加薩永久停火、全面撤軍發揮應有作用，直指相關政治操弄已愈來愈不得人心。

不滿美做法雙標

王毅表示，包括回教國家在內100多個發展中國家在人權理事會上明確支持中方，早已看穿美方伎倆，清楚美國不過是以人權為幌子，企圖干涉中國和發展中國家內政；又指大家不禁要問，美國如此關心回教徒人權，為何不斷在中東等地區挑起或支持戰爭，造成大量無辜民眾傷亡？他指摘，西方列強侵犯中國人權的歷史殷鑑不遠，沒資格居高臨下當教師爺，中方願意在平等基礎上與各國就人權問題交流。