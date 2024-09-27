否認與真主黨達停火協議 以：將地面攻黎巴嫩

以色列國防軍總參謀長哈列維周三視察北部邊境部隊時指出，近日大規模空襲黎巴嫩是為地面進攻做準備。以軍同日增派兩個預備役旅赴北部，準備執行作戰任務。戰事一觸即發之際，美國和法國提議以色列和黎巴嫩真主黨停火21天，化解可能引發全面戰爭的危機。以色列總理辦公室否認與真主黨達成停火協議，總理內塔尼亞胡指示以軍繼續全力戰鬥。

以軍第7裝甲旅在北部邊境演習從地面進攻黎巴嫩，哈列維表示以軍戰機全天候攻擊黎巴嫩，目的是準備地面部隊進攻和削弱真主黨，以軍目標非常明確，就是要讓以色列北部居民安全回家。他重申，為了達成目標，以軍正準備地面行動，士兵將進入黎巴嫩迎擊真主黨武裝分子並消滅他們。

伊拉克無人機襲以港口2傷 以軍因應最新局勢評估，向北部增兵繼續打擊真主黨，保護以色列公民，創造讓北部居民安全返回家園的條件。以軍周三空襲約280個在黎巴嫩的真主黨據點，包括軍事基地、準備發射的發射器和軍事基礎設施。同晚，一架從伊拉克發射的無人機擊中以色列埃拉特港口，造成破壞，兩人受傷，以軍護衞艦成功在紅海上空攔截第二架來襲無人機。

美國總統拜登周三警告，以色列和黎巴嫩真主黨有機會全面開戰，同時仍有機會從根本上改變區域局勢。拜登指出，以色列和真主黨同意停火將有助緩和加薩局勢，他渴望見到改變。美國國務卿布林肯稱，以黎停火方案目標是緩解局勢，讓以色列和黎巴嫩撤離民眾平安回家的最佳方法不是戰爭，而是透過外交協議創造安全邊境。

以：不會停火 直至取得勝利 伊朗外長阿拉格奇出席聯合國大會時指，中東正處於全面災難的邊緣，如果不加以制止，世界會面臨災難後果，他強調，以色列已經越過所有紅線，聯合國安理會必須干預，以恢復和平與穩定。以色列常駐聯合國代表達農則說，以色列對通過外交途徑解決以黎衝突持開放態度，但誓言將用盡一切手段削弱真主黨。以色列外長卡茨表示，北方地區將不會停火。他指出，以軍將繼續全力打擊真主黨直至取得勝利，以及北方居民安全返回家園。本報綜合報道