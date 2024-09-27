華：續爭取烏和平 盼歐盟堅持自主

博雷利

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周三在美國紐約聯合國大會期間，會見歐盟外交和安全政策高級代表博雷利。王毅強調，中國在烏克蘭危機問題上始終堅持客觀公正立場，致力推動局勢降溫，不放棄爭取和平的努力；又希望歐盟堅持戰略自主，排除外界干擾，推動中歐關係健康穩定發展。

王毅與歐盟官員面談 王毅表示，博雷利擔任高級代表這一重要職責期間，積極發展對華關係，客觀友善看待中國發展，致力推動中歐合作與互信，多次強調中歐是夥伴不是對手，對此表示讚賞。他指出，面對變亂交織的世界，中歐應增強互信、密切合作，堅持相互尊重、相互借鑑、取長補短，為穩定國際地區形勢，推動人類發展進步做出貢獻。

博雷利表示，中國崛起是不可阻擋的歷史趨勢，已是一個強大國家，並將繼續發展壯大，世界需要中國，歐洲應與中國加強合作。他提到世界並不太平，挑戰日益增多，衝突此起彼伏，各國需攜手應對，維護和平與安全。雙方重點討論烏克蘭危機，王毅稱如仍有人指摘中國，是別有用心，向中國推卸責任，更是別有所圖。