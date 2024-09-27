英媒：俄在華秘製遠程攻擊無人機 謀攻烏

【本報綜合報道】英國傳媒周三披露，俄羅斯在中國成立一個秘密武器計劃，以開發和製造遠程攻擊無人機，用於烏克蘭戰場。中國外交部回應指，不知道有關項目，強調中國對無人機或無人駕駛飛行器的出口採取嚴格管制措施。

根據俄羅斯國營武器製造商金剛石－安泰（Almaz-Antey）子公司IEMZ Kupol今年較早前向俄羅斯國防部提交的報告，IEMZ Kupol在中國專家協助下已在華研發和試飛最新型Garpiya-3（G3）無人機，並可在中國工廠量產G3等無人機，部署到烏克蘭戰場。G3是Garpiya-A1的升級版，由中國專家根據Garpiya-A1藍圖重新設計，有效載荷50公斤，可飛行約2,000公里。俄羅斯國防公司TSK Vektor是IEMZ Kupol和中國供應商的中間人，並和位於深圳的Redlepus TSK Vector Industrial有合作。

料年產800部 有文件顯示，IEMZ Kupol、TSK Vektor和Redlepus將在新疆喀什經濟特區成立一間中俄聯合無人機研發生產中心，每年可生產800架無人機。

美國國家安全委員會發言人表示，對報道深表關注，似乎有中國公司向受美國制裁的俄羅斯公司提供致命援助，但未有任何迹象顯示中國政府知悉有關交易。發言人重申，中方有責任確保中國公司不會向俄羅斯提供致命援助，以供俄軍使用。