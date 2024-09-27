倘遭擁核國夥無核國侵略 普京：俄將核武還擊

俄羅斯總統普京周三警告，當常規武器對俄羅斯主權造成嚴重威脅時，俄方將動用核武還擊。另一邊廂，烏克蘭總統澤連斯基稱，情報顯示俄羅斯準備攻擊烏克蘭核電廠，將引發核災難；他不點名批評中國及印度早前提出的和平倡議，指暫時停戰方案只會為普京提供繼續戰爭的政治空間。

普京主持召開俄羅斯聯邦安全會議框架內的核子威懾問題常設會議，會議每年舉行兩次，今次主要討論更新核遏制國家政策基礎。普京表示，俄羅斯以最高程度的責任感對待核武問題，將致力於避免核武及其相關構件的氾濫，三位一體的核武力量仍是俄羅斯安全最重要保障和確保全球平衡的工具。

普京指出，俄方應關注到當前的政治軍事情勢快速變化，包括出現對俄羅斯及其盟友造成軍事威脅和風險的新源頭。對俄方而言，重要的是使國家戰略規劃文件適應現實變化。

烏指俄擬攻擊核電廠 在更新版俄羅斯核學說中，俄方已增加將採取核威懾措施的國家和軍事同盟的類別。在有核國家的參與或支持下，無核國家對俄羅斯的侵略將視為兩者聯合攻擊，俄方將以核武回應。另外，當盟友白羅斯受到入侵，俄方保留使用核武的權利。

澤連斯基指，一旦烏克蘭出現核災難，輻射會擴散到其他國家。他呼籲各國接納他的和平方案，必須維護《聯合國憲章》，保證烏克蘭領土完整和主權，俄軍須撤走並結束烏克蘭境內的敵對狀態，烏克蘭人永遠不會接受殖民。

王毅會晤烏克蘭外長 此外，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國大會期間，應約會見烏克蘭外長瑟比加。王毅指出，在烏克蘭危機議題上，中方的立場一以貫之，歷來主張和平解決爭端。中國一直關注烏克蘭人道主義局勢，已提供了四批人道主義援助，並願意根據烏方需求提供新的幫助。

瑟比加表示，烏克蘭與中國保持友好關係，中國是烏克蘭的最大貿易夥伴。烏克蘭是一個獨立自主國家，始終堅持一個中國政策。願與中國建立強而有力的夥伴關係，就所有問題開誠布公地討論，密切兩國各領域合作。烏方高度重視中國在烏克蘭危機問題上的立場和為和平所做的努力，並讚賞中方歷來主張尊重各國的主權和領土完整。本報綜合報道

倘擁核國支持無核國攻擊俄境，俄方稱將以核武還擊。 澤連斯基 烏軍頻頻越境攻擊俄羅斯。 普京