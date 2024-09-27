今起5日 京禁飛低慢小航空器
【本報綜合報道】十一長假將至，北京市公安局發布通告，今日凌晨零時起至下周二午夜12時期間，在全市行政區域內禁止一切單位、組織和個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。
放孔明燈氫氣球亦屬違法
低慢小航空器指飛行高度在1,000米以下、飛行時速小於200公里、雷達反射面積小於兩平方米的航空器具，主要包括輕型和超輕型飛機、載人氣球、飛艇、滑翔傘、無人機等12類。北京警方提醒，孔明燈利用明火加熱空氣產生動力升空，且自重較輕，遇有陣風或碰撞高大建築物後容易墜落，如掉到易燃物品上極易引發火災；又指氫氣屬於易燃易爆氣體，存在嚴重安全隱患，私自製造氫氣或充裝、售賣氫氣球屬違法，公安機關將給予治安處罰，呼籲民眾不要購買。
北京警方將會同相關部門持續嚴厲查處打擊低慢小航空器和放孔明燈、氫氣球等違法行為，對未經審批擅自開展飛行活動，以及非法生產、銷售、燃放孔明燈的單位或個人，將依法查處；如觸犯刑法，將追究刑事責任。
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