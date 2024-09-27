今起5日 京禁飛低慢小航空器

【本報綜合報道】十一長假將至，北京市公安局發布通告，今日凌晨零時起至下周二午夜12時期間，在全市行政區域內禁止一切單位、組織和個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

放孔明燈氫氣球亦屬違法

低慢小航空器指飛行高度在1,000米以下、飛行時速小於200公里、雷達反射面積小於兩平方米的航空器具，主要包括輕型和超輕型飛機、載人氣球、飛艇、滑翔傘、無人機等12類。北京警方提醒，孔明燈利用明火加熱空氣產生動力升空，且自重較輕，遇有陣風或碰撞高大建築物後容易墜落，如掉到易燃物品上極易引發火災；又指氫氣屬於易燃易爆氣體，存在嚴重安全隱患，私自製造氫氣或充裝、售賣氫氣球屬違法，公安機關將給予治安處罰，呼籲民眾不要購買。