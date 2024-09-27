重慶前副市長受賄逾億 認罪擇期宣判

顧艷華

【本報綜合報道】重慶市政府前黨組成員、副市長熊雪涉嫌受賄逾1.48億元人民幣（約1.66億港元）一案，昨日在河南省鄭州市中級人民法院一審開庭審理。由於被告當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。

鄭州市人民檢察院起訴指控，熊雪1999年至2023年利用擔任重慶市南岸區副區長，永川區委書記，市商務委員會主任，市發改委主任，市政府黨組成員、副市長等職務便利，以職權或地位形成便利條件，透過其他國家工作人員職務上行為，為相關單位和個人在工程承攬、用地審批等方面提供幫助，直接或透過他人非法收受財物。檢察機關提請以受賄罪，追究熊雪刑事責任。資料顯示，61歲的熊雪是重慶渝北人，去年5月因涉嫌嚴重違紀違法受查。

青海糧食局前局長囚終身 此外，青海省西寧市人民檢察院起訴青海省糧食局前黨組書記、局長顧艷華一案，周三由西寧市中級人民法院一審判決，以犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。顧艷華挪用公款所得財物退還被害單位，對其貪污、受賄所得予以追繳，上繳國庫，並繼續追繳其違法所得。