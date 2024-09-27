冷空氣神州蔓延 南方十月起降溫明顯

全能型強冷空氣從昨日起，自西向東影響全國大部地區，帶來大風、降溫、雨雪天氣。南方地區的氣溫影響將略微滯後，預計在「十一」假期開始後會出現明顯降溫。中央氣象台預計，冷空氣將進一步拉低今年入秋以來大部地區的氣溫最低值，並終結南方高溫。

冷空氣昨日及今日主要影響新疆、甘肅、內蒙古西部，明天起中東部將出現降溫和大範圍雨雪天氣。從本月26日至下月1日，國內大部地區將有4至8℃降溫，北方大部地區降溫幅度可達10至12℃，局部地區14℃以上。受強冷空氣影響，北方地區和四川盆地氣溫將從近期偏高轉為明顯偏低，多地氣溫將創下今年立秋以來新低，西寧下月1日最高氣溫只有6℃，呼和浩特同日最高氣溫僅10℃。

西至東再南下 部分地區雨雪 降溫同時，風沙將隨之而來。北部大部地區將伴有4至6級偏北風，陣風7至9級。從今日起3天，新疆南部和東部、甘肅、內蒙古中西部、寧夏、陝西北部等地自西向東有一次明顯的沙塵天氣。新疆北部會出現雨雪天氣，伊犁河谷和沿天山北側有中到大雨。

隨着冷空氣東移南下，西北地區東部、華北、黃淮、江淮及西南地區等地將先後有中到大雨。西北地區東南部、華北南部及四川盆地等地部分地區有暴雨。新疆中北部、西北地區及川西高原等地高海拔地區將出現雨轉雪或雨夾雪天氣。在季風氣流影響下，川南部、雲南北部、西藏南部部分地區有中到大雨。同時，浙江、福建、江西南部、廣東中東部等地部分地區也多雷陣雨，局部暴雨。

專家提醒，強烈冷空氣帶來的降溫體驗將會十分顯著，同時長假期前期冷空氣影響尚存，建議民眾關注氣溫變化，出行要及時添加衣物。同時，冷空氣將帶來風沙、雨雪天氣，民眾需合理安排行程，注意交通安全。

此外，熱帶低氣壓「西馬侖」昨日早上位於日本鹿兒島南偏東方向大約405公里的西北太平洋洋面上，以時速5至10公里向北偏西方向緩慢移動，強度逐漸減弱，未來對中國海域無影響。本報綜合報道