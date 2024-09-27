奸商有害物塗小黃魚 甲醛浸銀魚

【本報綜合報道】最高人民法院、最高人民檢察院近日聯合發布一批危害食用農產品安全犯罪典型案例。當中，有商販給小黃魚「上色」以提升外觀；也有生產商使用工業用甲醛溶液浸泡銀魚以延長存放時間。多部門自2021年起開展為期3年的專項行動，重點治理農藥獸藥殘留超標、違法使用禁限用物質等危害食用農產品安全問題。期間共批捕危害食品安全犯罪案件4,936宗8,593人，起訴1.85萬宗3.5萬人。

案例顯示，2022年1月，上海市公安機關聯合市場監督管理局執法時，發現28名個體戶為提升小黃魚外觀鮮度、增加銷量，使用「黃粉」溶液將小黃魚浸泡染色後對外銷售。經檢驗，「黃粉」溶液含有禁止在食品中添加的鹼性橙Ⅱ成分。11人最後以生產、銷售有毒、有害食品罪，分別判刑6個月至一年不等，適用緩刑，並罰款1,000至4,000元（人民幣‧下同，約1,100至4,400港元）。

有人判囚11年 在2018年至2021年3月，孫男等人為使其銷售的銀魚能夠在常溫下存放更長時間，使用工業用甲醛溶液浸泡銀魚後，銷售給江蘇省昆山市等地商販，銷售金額共計129萬多元（約145萬港元）。

昆山市人民法院以生產、銷售有毒、有害食品罪判處孫男有期徒刑11年，並罰款300萬元（約330萬港元）。孫的同夥亦判刑5年，罰款20萬元（約22萬港元）。