赴賭場追債 婦稱遭警踢斷肋骨後拘留

【本報綜合報道】湖北省咸寧市一名59歲余姓婦人今年4月到私人賭場追債期間，被警員誤會是參與賭博的涉案人員，余婦被帶走調查，治安拘留10天。余女士近日實名舉報，指警方暴力執法，自己遭警員飛踢踢斷3條肋骨，又多次掌摑，直到自己承認參與賭博。警方暫未作出回應，余女士的家屬則表示已向紀檢部門投訴，工作人員稱將在調查後回覆。

余女士曾借錢5,000元（人民幣‧下同，約5,600港元）予一名男子，對方承諾在15天後還款，但到期後仍不見對方歸還。余女士聽聞對方經常出沒在某賭場，遂決定到賭場尋找對方討債。

稱被誤認賭徒 詎料當日有大批警員到場巡查，她認為自己沒有參與賭博，便無跟從其他賭客逃跑，被警員包圍。在警員執法期間，余女士被對方用腳飛踢受傷，錄口供時又被掌摑。她曾表示身體不適，但警員未有理會，更認為她是為了逃避處罰說謊。

警方今年4月通報，指有26人在武漢市江夏區參與賭博，警方查獲賭資逾5萬元人（約5.6萬港元）等，余女士等人的行為已構成賭博，行政拘留10日和罰款1,000元（約1,120港元）。余女士在拘留期滿後到醫院檢查身體，診斷為3條肋骨骨折、多處挫傷等。她的兒子質疑，母親被毆打受傷，誰人應該承擔責任。