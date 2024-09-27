各級球會解決欠債欠薪 足協：限本年內否則禁參賽

續鐵腕整治打假波及賭博亂象 中國足協競賽部門周三通過線上方式，召集國內三級職業聯賽俱樂部負責人舉行工作會議。足協競賽部門負責人強調，各級俱樂部必須最遲於今年12月下旬解決全部欠薪欠債問題，否則新賽季無法參賽。欠薪欠債亂象過去數個賽季困擾各級職業聯賽，成為部分球員參與打假波，甚至賭波的原因。

下個賽季 嚴格執行准入審核 中國足協分管職業聯賽工作的副主席楊旭參加了會議，治理欠薪欠債是最重要議題。中國足協代表在會上坦言，最近幾個賽季，國內職業俱樂部營運狀況普遍不理想，大多數俱樂部面臨着包括財務危機在內的各類壓力，從而存在欠薪、欠債隱患，給整個聯賽帶來不確定因素及不利影響。因此，中國足協將從嚴落實2025賽季各級聯賽俱樂部准入審核工作。

按照要求，各級職業俱樂部將從10月10日開始分別提交准入、異地轉讓、俱樂部更名及股權轉讓材料。其中准入材料提交的截止日期為11月25日，異地轉讓材料提交截止日期為12月20日，俱樂部更名及股權轉讓材料提交截止日期為12月31日。足協也特別提醒各俱樂部，需要提交的准入資料必須是內容包含人員薪資、獎金發放確認資訊的完整資料。

會上明確強調，各級俱樂部必須最晚於12月下旬將欠薪、欠債問題處理完畢。協會工作人員將此形容為「大限」，凡是打算報名下個賽季相應級別國內職業聯賽的俱樂部，必須在今年內徹底清償欠薪、欠債，否則將無法獲得新賽季聯賽准入資格。足協相關工作人員在會上表示，足協為避免過往賽季准入工作中出現的時間節點不斷推遲的情況重現，將進一步加強與亞足聯的溝通，並將嚴格執行亞足聯准入系統中的各項時間節點，且將進一步嚴把准入審核關。本報綜合報道