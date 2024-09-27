華公安部長 與美高官視像通話

中國國務委員兼公安部長王小洪周三與美國國土安全部長馬約爾卡斯舉行視像通話，同意繼續就執法領域重要議題保持溝通。中方願同美方繼續保持各層級溝通，並推動兩國執法合作行穩致遠。美方應重視解決中方關切，以實際行動體現誠意，為深化合作掃清障礙。（綜合報道）