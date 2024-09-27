兩岸國際

加國對華電動車增徵稅 京反擊

針對加拿大政府日前宣布對自華進口的電動車、鋼鋁產品採取加徵關稅等限制措施，中國商務部昨天決定，即日起對加拿大相關措施啟動反歧視調查。商務部將根據調查結果，提出調查報告或作出處理裁定。（綜合報道）
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