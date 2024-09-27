解放軍試射洲際導彈 日稱未收通報

【本報綜合報道】解放軍火箭軍周三向太平洋發射一枚洲際彈道導彈，是中國相隔44年來再次展開洲際彈道導彈全射程測試，《解放軍報》昨日公布導彈發射圖片。美國指提前收到中方通知，俄羅斯稱已跟中方就此事交換資訊。日本則指事前並未收到警告，並與澳洲、新西蘭一同表達擔憂。

美國國防部同日表示，美國一直在關注中國發射洲際彈道導彈，中方提前通知美方是「朝着正確方向邁出的一步」，可減少誤解和軍事誤判的風險。澳洲外交部發言人表示，澳洲已要求中國解釋，澳方擔憂任何破壞地區穩定並增加誤判風險的行動，正與區域合作夥伴磋商。新西蘭外長彼得斯形容事件是不受歡迎且令人不安，稱太平洋地區領導人明確表達期望擁有一個和平、穩定、繁榮和安全地區的期望，各國仍在收集更多訊息。

俄方稱予以尊重 日本內閣官房長官林芳正稱，中國未提前向日方通報，未確認到導彈經過日本上空，也未接到有關損害的報告。他強調，日方將繼續努力收集並分析必要情報，全力開展警戒監視，又指不透明性是日本和國際社會嚴重關切的事項。克里姆林宮發言人佩斯科夫則表示，中國從事軍事建設，俄方予以尊重。中國國防部新聞發言人張曉剛指，組織洲際彈道導彈發射實驗是為了檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，是例行軍事訓練活動，完全合法合理。