珠海航展 新戰機將公開露面

俞慶江

【本報綜合報道】第十五屆中國國際航空航天博覽會周三召開新聞發布會，解放軍空軍副司令員俞慶江表示，在武器裝備靜態展示中，很多裝備都是首次亮相，而在飛行展示方面，空軍近年來發展新型戰機會公開露面，會把大家一直想看、現階段可以給大家看的裝備拿出來。

空軍副司令發言 第十五屆中國航展（又稱珠海航展）11月12日至17日在廣東省珠海國際航展中心舉行，自1998年開始，航展便成為中國空軍向世界展示實力的重要舞台。俞慶江稱，為了向國內外觀眾呈現一屆難忘高水平國際性專業航展，解放軍空軍做了精心籌劃與準備，武器裝備有新面孔，交流活動有新領域，參展內容有新拓展，文化展示有新元素，借此集中展現空軍現代化建設取得階段性成就。

俞慶江稱，此次武器裝備展示，在往屆航展基礎上，繼續增加空地裝備展示數量和飛行展示課目。靜態展示方面將分為制空作戰與空中打擊、無人與反無人作戰、戰略投送與空投空降、預警探測與防空反導4個板塊；飛行展示方面，空軍近年來發展新型戰機會公開露面，直觀展現遠程戰略投送、空中打擊等能力。