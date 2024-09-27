男童遇襲亡 日大使：與華貿易形勢嚴峻

遼寧書記對兇案感遺憾

金杉憲治表示，將與遼寧省在經濟貿易和人員交流方面推進合作，確保日僑安全是最基本事項，要求加強日本人學校的安全措施。他提及案發日是九一八事變93周年，在華日僑普遍感到不安。郝鵬回應稱，有責任讓包括日本人在內的所有外國人安全放心。郝鵬指出，日本是遼寧第一大對外貿易合作夥伴、第二大投資來源地，將持續優化營商環境，為包括日企在內的外資企業在當地發展創造更好條件。他期待雙方進一步深化多領域合作，持續擴大友城交往，不斷加強經貿往來，積極拓展人文交流，為中日關係健康穩定發展貢獻更多力量。