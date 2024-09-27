日艦穿台海歷來首次 北京提交涉抗議

澳紐船艦隨行 齊赴南海演訓 中日外交風波此起彼落之際，日本海上自衞隊驅逐艦70年來首次過航台灣海峽，澳洲及新西蘭軍艦隨行。中方對日方的政治意圖高度警惕，已向日方提出嚴正交涉。中方敦促日方在台灣問題上重信守諾，謹言慎行，不要干擾中日關係和台海和平穩定。截至昨早6時的24小時內，解放軍43架次軍機、8艘次軍艦，持續在台海周邊活動。

單日43架次解放軍機現蹤台海 日本海上自衞隊驅逐艦漣號周三上午從東海一側進入台海，由北向南航行10多個小時，於當天傍晚完成通過。漣號成為海上自衞隊成立70年以來，首艘過航台海的驅逐艦。漣號長150米、寬17米，乘員170人，母港位於廣島縣吳市。

除了漣號，澳洲皇家海軍驅逐艦悉尼號、新西蘭皇家海軍補給艦奧特亞羅瓦號還一同穿越台海，奧特亞羅瓦號成為7年來首艘通過台海的新西蘭軍艦。3艦穿越台海後，在南海聯合演習。

日本防衞省統合幕僚長吉田圭秀表示，中國在印太地區軍事活動增加引起日本及國際社會深切關注，日本將繼續監視及收集情報分析。日本共同社援引消息指，漣號的行動可能是為了強調航行自由，牽制在日本周邊頻繁展開軍事活動的中國。中國外交部發言人林劍昨日稱，台灣問題事關中國的主權和領土完整，事關中日關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。針對日本自衞隊艦艇進入台灣海峽活動，中國軍隊已依法依規予以處置。

中方：日有重走軍國主義傾向 林劍指出，日本在1972年《中日聯合聲明》作出明確承諾，即「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第8條的立場」。林劍又指，中方一貫依法依規處置外國軍艦過航台灣海峽，同時對可能危害中方主權和安全的行徑保持高度警惕。

對於日本防衞省近日宣布對海上自衞隊大規模重組，還打算增加防務預算，構建小型衞星網絡。中國國防部新聞發言人張曉剛稱，近年來日方加速作戰力量體系調整，加速新型作戰領域建設，發展遠程進攻能力，重走軍國主義道路的傾向更加明顯，嚴重違背日本「和平憲法」和「專守防衞」原則，更是對戰後國際秩序的破壞。中方敦促日方吸取歷史教訓，在軍事安全領域謹慎行，多做有利於維護地區和平穩定的事，而不是倒行逆施。

拜登晤越共總書記 談印太南海 此外，美國總統拜登周三在紐約聯合國大會期間會見到訪的越南國家主席、越共總書記蘇林，二人強調維持印太地區和平與穩定的重要性，特別是南海。拜登提出在一系列經濟、技術、安全和外交問題上推動合作的機會，以及印太經濟框架下的重要工作，包括網絡安全合作、海底電纜、建立安全和有韌性的半導體供應鏈、加強技術夥伴關係。兩位領導人還討論共同努力確保印太地區自由開放、應對湄公河次區域環境和非傳統安全挑戰的重要性，拜登也強調美國致力於東盟中心地位和尊重人權。本報綜合報道

新西蘭補給艦奧特亞羅瓦號亦穿越台海。 澳洲海軍驅逐艦悉尼號穿越台海後，往南海聯合演習。 中日近期重要軍事動向一覽